Intervistato da Sky Sport prima del lunch match col Monza, Franco Baresi ha parlato anche dei pochi italiani presenti nella rosa rossonera. Uno degli obiettivi made in Italy dell'estate del Milan, come noto, era Davide Frattesi, ora in forza all'Inter e tra l'altro in gol nel derby stravinto 5-1 dai nerazzurri: "Sono arrivati molti giocatori nuovi, abbiamo provato per qualche italiano ma sappiamo com'è andata nel mercato - le parole del vicepresidente onorario del Milan -. Abbiamo avuto molti giocatori italiani, ma la nostra società guarda sempre tutto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!