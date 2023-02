Non è cambiata a quattro giorni di distanza l'analisi tattica del derby di Milano da parte di Stefano Pioli che, stuzzicato sul tema da un giornalista, ha spiegato cosa non è andato nel piano partita architettato per provare a sorprendere l'Inter: "Abbiamo accettato di stare più bassi, ma poi è mancata la pressione forte sul portatore - le parole del tecnico del Milan -. Soprattutto le cose non hanno funzionato quando avevamo la palla. Il primo tempo è stato assolutamente negativo, nella ripresa è andata meglio".