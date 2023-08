Durante l’intervento di ieri mattina a Radio Tv Serie A, Beppe Marotta non ha lesinato una stilettata a chi, direttamente o indirettamente, ha fatto saltare alcuni piani di mercato all'Inter. "Lukaku ha lasciato tanta delusione, mi limito a dire questo - ha detto l'a.d. Sport nerazzurro -. Dove andrà il belga? Adesso cominciano a chiudersi le strade. In Italia penso di no, ormai mancano solo 10 giorni alla chiusura del mercato. Sia per Lukaku, ma pure per Samardzic e Scamacca è venuta meno un po’ la serietà, il rispetto dei ruoli. Ma non mi stupisco di niente...".