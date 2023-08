Presente a Montecarlo anche Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato dell'Inter si è fermato a commentare a Sky Sport il risultato delle urne che hanno decretato il quadro della Champions League 2023/24: "I sogni bisogna sempre tenerli davanti come obiettivo per migliorarsi. Certo... migliorarsi rispetto all'anno scorso vorrebbe dire vincerla. Non dobbiamo essere troppo ambiziosi, nel senso di essere presuntuosi, ma siamo ambiziosi perché la storia dell'Inter dice molto ed è normale che partecipiamo a questa competizione con l'intenzione di fare molto bene e la faremo sicuramente con tutto ciò che abbiamo a disposizione".

È stato un mercato impegnativo... Un suo bilancio?

"Devo dire che fino a questo momento è un calciomercato molto strano, in generale. È anomalo per l'ingerenza, tutta da studiare, del calcio arabo che ha alterato gli equilibri del calcio europeo. Di sicuro, per quanto ci riguarda, possiamo dire che al di là di alcune contingenze che riguardano il nostro mondo, che è un po' un circo, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Ausilio e Baccin hanno fatto un gran lavoro, abbiamo lavorato tutti insieme anche con l'allenatore e abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo puntellato una squadra che aveva già alle spalle una grande crescita, che passa anche dal rafforzare alcuni valori come la cultura alla vittoria. Sottolineo come anche rinunciare ad alcune lusinge che arrivano da parte di altri club per i nostri giocatori sia già un atto di grande coscienza e responsabilità da parte della società".

Arriverà un altro centrocampista? Maxime Lopez o qualcun altro?

"Siamo molto contenti della rosa a disposizione di Inzaghi. Poi chiaro che abbiamo l'obbligo di cogliere le opportunità in relazione alle nostre possibilità. Mancano ventiquattro ore, non è facile trovare giocatori che rappresentano opportunità ma mi sono confrontato prima con Piero Ausilio, che sta lavorando molto bene, e abbiamo parlato di cose concrete. Non voglio illudere ma neanche disilludere magari quei giocatori che sono stati contattati in questi giorni o in queste ore. Penso che qualcosa riusciremo a farla, sono ottimista. Siamo tutti contenti e vogliamo mettere, non dico la ciliegina sulla torta, ma puntellare con un giocatore che abbia certe caratteristiche che al momento mancano nella nostra rosa".

Maxime Lopez o Ndombele?

"Non voglio né illudere né disilludere nessuno, in questo caso i due ragazzi, come dicevo prima. Non è corretto pronunciarmi oltre, l'obiettivo nostro è, se possibile in base alle nostre possibilità, di puntellare una rosa che già ci dà grosse garanzie. Se arriverà bene, se non arriverà saremo felici ugualmente".

