"Abbiamo raggiunto un livello di autorevolezza notevole, la squadra affronta a viso aperto tutti gli avversari. Ci sono individualità, giocatori esperti e giovani, un mix di una squadra che può recitare un ruolo da protagonista". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parlando a Sky Sport a margine del 'Gran Gala del Calcio'. "Con umiltà abbiamo disegnato un modello vincente, dentro e fuori dal campo. Abbiamo tutti un concetto di delega ampio, siamo vicini tra di noi. La coesione è importante e rilevante", ha aggiunto il dirigente varesino.

Farete qualche colpo a gennaio?

"Il gruppo è omogeneo, per ogni ruolo ci sono giocatori importanti, anche eclettici, come Carlos Augusto che ieri da braccetto ha giocato con autorevolezza. Inzaghi è molto intuitivo, ha raggiunto un modello valido professionalmente. Per quanto riguarda il mercato, direi che abbiamo un gruppo forte, non ci sono lacune particolari. Poi a gennaio non è facile trovare opportunità come in estate, non faremo colpi che sconvolgeranno la squadra. Magari collocheremo qualche giocatore in prestito, I giocatori che abbiamo in rosa sono importanti".

La Juve è la vostra grande rivale per lo scudetto?

"Credo di sì in questo momento, sia perché ha il vantaggio di non giocare le Coppe e quindi di non incorrere negli infortuni che sono numerosi in Italia e all'estero. Sia perché hanno Allegri che sta dando il massimo di sé. Ma è prematuro dire chi sia l'avversaria perché ci sono anche squadre come Milan, Napoli, Roma e Atalanta che con i tre punti a vittoria possono recuperare velocemente. Noi siamo consapevoli di avere fatto i punti ma anche le prestazioni, questo ci conforta".

