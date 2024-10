È Beppe Marotta, presidente dell'Inter, uno dei protagonisti nerazzurri che si presenta davanti ai microfini di DAZN per presentare il big match contro la Juventus: "Per me è un'emozione superiore perché ricopro un ruolo apicale e sento la responsabilità. Inter-Juve è una partita straordinaria, ci sono tante aspettative e deve essere uno spot per il calcio. Tra i due club c'è una rivalità storica e per questo è il Derby d'Italia".

Stasera non si può sbagliare, il Napoli sta volando.

"Non è una partita che deciderà il destino del campionato, ma credo sia da analizzare in modo concreto la prestazione e capire se viene fuori una valutazione positiva. Siamo in una fase interlocutoria, dopo 9 giornate è difficile dare già dei valori oggettivi. Mancano ancora tante partite da vedere".

L'Inter è ptronta per giocarsi Champions e campionato?

"Almeno per tentare sì, come Juve, Milan e altre squadre. Abbiamo l'obbligo di partecipare e ottenere il massimo. Noi tentiamo: se ce la facciamo è merito nostro, se non c'e la facciamo è demerito nostro e merito degli avversari. Allestire una squadra competitiva serve perché gli infortuni sono dietro l'angolo e bsogna essere in grado di presentare una squadra sempre competitiva".

