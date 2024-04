Parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League contro il Borussia Dortmund, l'ex centrocampista dell'Atletico Madrid Mario Suarez confida nella possibilità di vedere i Colchoneros arrivare fino in fondo nella competizione: "Penso che possano arrivare in finale. Hanno battuto l'Inter che nel 2024 non aveva mai perso. Penso che l'Inter fosse un rivale molto duro e ora l'Atletico Madrid ha molta più carica e fiducia. L'Inter era favorita contro il Dortmund, sarebbe stata una partita equilibrata. Dipenderà da loro".

E a proposito di Inter, Suarez svela un retroscena di mercato: "Ho avuto la possibilità di vestire il nerazzurro all'epoca di Roberto Mancini, è stato quando presero Xherdan Shaqiri e Lukas Podolski. Fu Diego Simeone a non farmi andare via", afferma Suarez, che poi in Italia approdò, seppur brevemente, giocando nella Fiorentina: "A Firenze stavo benissimo, vivevo nella casa di Luca Toni. E' una città incredibile, mi sarebbe piaciuto rimanere più a lungo".

