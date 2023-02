Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Club’, l’ex portiere Luca Marchegiani parla così del momento vissuto dall’Inter in vista del match contro il Porto: “Ieri ho detto che la coppia Dzeko-Lukaku secondo me è la coppia che si abbina meno bene, mentre Lautaro può giocare bene con tutti e due. Mi sto sforzando di capire i miglioramenti di Lukaku, non riesco a vederli. Secondo me lui sta meglio fisicamente, riesce a stare più nel vivo del gioco e viene cercato, ma non lo vedo ancora decisivo come prima”.