José Morais, ex collaboratore di Mourinho, oggi alla guida del Sepahan, squadra che Mehdi Taremi ha omaggiato con tanto di maglia nerazzurra in regalo, intervistato da Ft360, ha parlato dell'attaccante iraniano: "L'Inter è un club grande e ambizioso e Mehdi Taremi è un grande giocatore. Se riesce ad adattarsi alla squadra, può avere successo, il calcio italiano è diverso da quello portoghese" ha detto.

"L'Inter non è come il Porto. Ma Mehdi può dare il suo contributo al successo dell'Inter se capisce le dinamiche. Non ha un compito facile davanti a sé perché l'Inter ha attaccanti di livello mondiale" ha concluso.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!