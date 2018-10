"Il Derby non si prepara come le altre partite, vincere significa primeggiare in città". Ai microfoni di Inter Tv, Maicon, leggendario terzino dell'Inter, spiega l'unicità di una sfida con il Milan, con un auspicio per Icardi e compagni in vista di domenica sera: "La settimana pre-derby è diversa, gli allenamenti pure, è tutto speciale. Speriamo di fare una grande partita e di vincere. I ragazzi stanno già facendo bene in Champions con un allenatore importante che ho già avuto altrove e sa come gestire le partite importanti che arriveranno".

Il brasiliano, poi, si abbandona ai ricordi legati alla stracittadina milanese e in particolare alla rete di un 4-2 nerazzurro: "Un gol nel derby non si dimentica mai, quello è stato bello perché abbiamo vinto e vincere un derby è sempre importante a prescindere da com'è andata la stagione".

Immancabile il momento amarcord con i compagni del Triplete a Trento: "Ognuno fa il suo lavoro. Quando siamo a casa è difficile incontrare i vecchi amici quindi queste occasioni sono speciali. Abbiamo fatto tre ore di chiacchierate e tante risate".