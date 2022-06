Spoiler confermato. La maglia di Romelu Lukaku, tornato a vestirsi di nerazzurro, sarà proprio la numero 90, così come lasciava presagire il messaggio di Zhang di qualche ora fa (LEGGI QUI). "Dopo l'arrivo a Milano, la visita all'HQ, l'incontro con il Presidente Steven Zhang e le prime parole in esclusiva a Inter TV, l'attaccante belga ha svelato il numero con il quale scenderà in campo nella prossima stagione. Lukaku vestirà la maglia numero 90" si legge su Inter.it.