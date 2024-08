Commentiamo insieme in diretta i sorteggi della nuova Champions League 2024/25. Scopriamo le 8 avversarie dell'Inter Campione d'Italia, inserita in prima fascia. Live reaction e commenti a caldo.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci) Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).