Serata al cardiopalma quella di ieri sera al Meazza per i cuori nerazzurri tornati a rivivere una notte da Pazza Inter che ritrova sé stessa e, dopo un clamoroso doppio svantaggio al 44esimo, ribalta una clamorosa partita che ha fatto soffrire, prima di un'esultanza liberatoria finale, milioni di cuori nerazzurri. Uno in particolare però: un ospite speciale nella serata più 'tipicamente nerazzurra' della stagione fino a questo momento che ha fatto emozionare gli affezionatissimi dell'FC Internazionale.

Presente sugli spalti del Meazza infatti il piccolo Leonardo D'Ambrosio, noto per la sua sfegatata fede interista grazie al papà, storico pilastro della Beneamata e oggi in forza ai brianzoli. Accompagnato dalla mamma e dal fratellino Ludovico, anche lui tifoso dell'Inter ma meno sfegatato del primogenito di casa D'Ambro, il piccolo Leo, entrato già a far parte dell'Academy nerazzurra, è stato immortalato dalla mamma che ha condiviso sui social "le 1000 sfumature di un match", spiegate attraverso le espressioni del piccolo interistino, concentrato su una partita che lo ha trascinato in un lunapark di emozioni. A fine partita, il solito cuore d'oro Marcus Thuram ha regalato un ultimo grande sorrisone finale ai "D'Ambrosio brothers": il Tikus dopo aver festeggiato con i compagni sotto la Nord il successo contro i cugini del Monza ha raggiunto Leonardo e Ludovico: "Come stai? Facciamo una foto?".