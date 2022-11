Argentina avanti 1-0 nell'intervallo del match contro l'Arabia Saudita. Una partita molto più in bilico di quanto non si potesse ritenere alla vigilia, ma i sauditi finora hanno tenuto un ritmo di pressing molto alto che non ha lasciato serenità alla nazionale di Scaloni. Sfortuna nera per Lautaro Martinez: dopo il gol su rigore di Messi in apertura, all'attaccante interista sono stati annullati ben due gol per offside (e uno anche al capitano argentino).