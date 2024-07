"Sono contento per il gol e per il trofeo. Ci è costato molto. Portiamo la Coppa in Argentina una volta di più ed era quello che volevamo tutti". Così Lautaro Martinez festeggia il trionfo in Coppa America nelle parole riportate dai canali ufficiali della nazionale albiceleste.

"Quando è finita in Qatar ero molto felice, ma sapevo che ero in debito a livello personale. Mi sono preparato nella maniera migliore per affrontare questa Coppa e togliermi questa spina", aggiunge l'attaccante.