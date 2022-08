"Volevamo vincere dopo il ko di Roma. Siamo partiti con la giusta mentalità e abbiamo preso questi tre punti molto importanti". Queste le considerazioni di Lautaro Martinez a DAZN al termine di Inter-Cremonese 3-1 . "Tanti cambi rispetto a Roma? Tutti vogliamo dare una mano al compagno, poi c'è il mister che decide chi gioca. A noi tocca dare il massimo quando veniamo chiamati in causa".

Quanto stai bene mentalmente?

"Sto lavorando bene, ho fiducia. Quando le cose vanno così bene bisogna approfittarne. Sono molto felice di essere in questo grande club".

La miglior risposta al ko di Lukaku e in vista del derby?

"Quello che è successo l'anno scorso non ci interessa più, sarà una partita molto importante. Lavoriamo ogni giorno per guardare e andare avanti".