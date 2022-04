Al termine del match vinto per 3-1 sul campo dello Spezia, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Inter TV : “Sono contento della partita che abbiamo fatto, abbiamo preparato questo in settimana e siamo contenti di portare a casa questi tre punti pesanti. Io sono sempre stato tranquillo, lavoro per la squadra, per dare una mano ai compagni, sono concentrato sul mio lavoro e tutto quello di cui sia parla fuori non lo ascolto. Penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all’Inter per cui devo dare sempre il massimo”.

Sei entrato in campo con grande cattiveria. Era voluto quel gol all'angolino?

“Ho cercato di mettermi davanti al difensore, sapevo che Ivan veniva dentro e che quel cross poteva arrivare a terra. Ho provato a mettere il pallone dove non poteva arrivare il portiere, era l’unico modo per arrivarci".

Oggi sei stato decisivo nei minuti concessi.

“Si parla tanto e questo a me non piace, ho sempre dato il massimo per l’Inter e certe voci non mi piacciono. Cerco di dare il massimo, ovviamente non mi piace stare in panchina, ma quando sono entrato ho dato il massimo per l’Inter che è quello che conta qua”.

