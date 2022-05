"Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo portato a casa questa coppa che meritavamo per quanto fatto da inizio stagione. Siamo un gruppo che lavora per portare l'Inter sempre più in alto. Ora festeggiamo, ma già da domani penseremo al futuro, alle due gare difficili che ci restano in campionato". Queste le considerazioni di Lautaro Martinez a InterTV dopo il successo in Coppa Italia contro la Juventus. "Questo successo ci dà fiducia anche per la coda finale di stagione. Niente gol? Chiaramente avrei voluto segnare, ma la cosa più importante è che vinca la squadra. Io devo aiutare in ogni modo e sono molto felice di aver vinto un altro trofeo con questo club che è davvero importante per me e per tutta la mia famiglia".