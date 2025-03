Maglia da titolare, numero 10 sulle spalle e fascia al braccio per Hakan Calhanoglu, in campo per tutti i 90' nel match di Nations League tra Turchia e Ungheria. Il regista dell'Inter, che nelle ultime tre partite in nerazzurro ha collezionato due gol e un assist, festeggia la vittoria per 3-1 nel primo atto di Istanbul: al vantaggio di Kokcu risponde Schafer, poi la selezione di Montella chiude la pratica nella ripresa con i timbri di Akturkoglu e Kahveci.

