"Finaleeee!". La gioia in una sola parola, una delle più belle da pronunciare per uno sportivo. André Onana esulta così su Twitter all'indomani dell'1-0 con cui l'Inter ha eliminato la Juve dalla Coppa Italia guadagnandosi il secondo viaggio a Roma in due stagioni per giocare l'ultimo atto della competizione contro una tra Fiorentina e Cremonese. A corredo del messaggio, il camerunese ci infila anche un hashtag che non ha bisogno di aggiunte: "#forzainter".

