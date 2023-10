Non si è fatta attendere la risposta della Curva Nord Milano dopo le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Romelu Lukaku, che ha 'minacciato' di scioccare tutti quando racconterà la sua versione dei fatti rispetto a quanto accaduto durante lo scorso mercato estivo. "Infame schifoso, non ci interessa quello che hai da dire - l'incipit del duro messaggio di uno dei capi della tifoseria organizzata nerazzurra pubblicato su Instagram -. Non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce. Se hai le palle (dubito), viene al Meazza. Milano ti aspetta"