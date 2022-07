Al saluto alla squadra previsto per domattina alla stazione di Rho Fiera, non seguirà la 'trasferta' della Curva Nord a Ferrara dove domani l'Inter sarà impegnata in amichevole contro il Monaco. Attraverso la pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', il tifo organizzato nerazzurro fa sapere infatti che non sarà presente in nessuna delle sfide precampionato della squadra di Simone Inzaghi: "Unica eccezione è stata Lugano dove, essendo fuori dalla comunità europea, potevano essere presenti tutti i ragazzi diffidati", la precisazione.