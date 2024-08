La Serie A 2024/25 è ormai dietro l'angolo, con l'Inter che debutterà in il 17 agosto in trasferta sul campo del Genoa per poi affrontare due partite consecutive a San Siro, contro Lecce e Atalanta. Il club nerazzurro informa che per l'appuntamento contro i salentini (sabato 24 agosto alle 20.45) sono già stati venduti oltre 60mila biglietti.

Dalle ore 12 di oggi sono invece acquistabili i tagliandi per il match contro la Dea, in programma venerdì 30 agosto alle 20.45. "Si parte subito dalla vendita libera: sarà una notte caldissima e tutta interista - si legge su Inter.it -. In attesa delle disposizioni da parte delle autorità competenti, l'acquisto per i residenti a Bergamo e provincia è consentito solo per i titolari di tessera Siamo Noi, attiva e consegnata entro giovedì 8 agosto 2024".

