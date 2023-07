Yann Sommer resta tra gli obiettivi dell’Inter nell’eventualità, ormai molto probabile, che André Onana lasci Milano. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta preparando un’offerta da circa 6 milioni di euro, che verrà formalizzata non appena l’accordo per il camerunese al Manchester United verrà chiuso, per l'estremo difensore del Bayern Monaco.

Sommer non escluderebbe l’arrivo di Anatolij Trubin, anzi è possibile che arrivino entrambi: uno per fare il titolare e l’altro per occupare il ruolo di dodicesimo al posto di Samir Handanovic.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m. 🇨🇭



Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd.



🇺🇦 Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge