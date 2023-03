Joseph Mohan , agente e scopritore del difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard , parla ai microfoni di Tutto Mercato Web dal TransferRoom Summit di Londra, soffermandosi sulle prospettive del giocatore per il quale a gennaio l'Inter aveva presentato un'offerta: "Benjamin è cambiato molto da quando Julian Nagelsmann lo ha spostato da terzino destro al suo ruolo originario, a quello di centrale. Nella sua posizione, quella in mezzo alla difesa, ha ritrovato serenità e tranquillità , è senza dubbio felice".

Si parlava di calciomercato a gennaio, di Inter. Ora... Il rinnovo?

"Nel calcio tutto può succedere, come dico sempre, non si sa mai. Ma quel che è chiaro è che adesso le cose, ora che Benjamin gioca nel ruolo che più gli appartiene, cambiano anche per lui. Posso dire che dopo queste due gare importanti di Champions ci vedremo col Bayern e ne parleremo ma la relazione con mister Nagelsman è ottima, eccellente direi, e lo ha confermato anche lo stesso Benjamin".

