Sergio Barila, procuratore di Josep Martinez, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it legittima la scelta da parte di Simone Inzaghi di affidare la porta dell'Inter a Yann Sommer, con lo spagnolo che sin qui non si è ancora visto in gare ufficiali: "È una decisione dell’allenatore. Josep si sta allenando per essere preparato quando arriverà l’occasione, per poter fornire la prestazione di cui la squadra ha bisogno. A livello personale sono sicuro che i tifosi saranno contenti di lui. I suoi compagni lo hanno accolto molto bene nello spogliatoio, aiutandolo a inserirsi velocemente nella squadra. Ha un buon rapporto e feeling con tutti”.

Ma Pepo si sente pronto a raccogliere l’eredità di Sommer? "Se l’Inter ha scelto Josep, è perché era convinta al cento per cento del suo livello. Adesso sta andando in campo un altro portiere, ma quando lui giocherà, dimostrerà che la scelta del club è stata giusta. Rispetta la decisione dell’allenatore. Lui lavora per essere pronto a dare il massimo quando arriverà il suo momento. Se ha scelto l’Inter, è perché è convinto di poter fare il portiere dell’Inter per tanti anni. Ora deve allenarsi duramente, avere pazienza e aiutare i suoi compagni. Sa di essere in uno dei club più importanti d’Italia e d’Europa. È un passo avanti nella tua carriera”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!