Arrivato allo stadio di Lipsia, Mateo Kovacic, ex centrocampista dell'Inter, si sofferma a parlare ai microfoni di Sky Sport ricordando anche il suo peridoo in Italia, arrivato quando era un giovanissimo talento: "Se sono arrivato troppo presto in Italia? Forse sì", afferma con un sorriso per poi aggiungere: "Ho vissuto davvero degli anni molto belli in Italia, è stato un piacere giocare nell'Inter".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!