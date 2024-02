"Il mister, con i ragazzi, ha fatto 54 punti: giusto continuare su questa strada che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Ora dobbiamo cercare di arrivare all'obiettivo prefissato a inizio anno, ossia l'entrata in Champions League". Così Cristiano Giuntoli poco prima di Juve-Frosinone.

Quindi l'obiettivo, non minimo come precisato da Allegri, è il ritorno in Champions. Sareste quindi soddisfatti a fine anno con l'entrata nei primi quattro posti?

"Assolutamente sì, è il nostro obiettivo dall'inizio. Dobbiamo ancora sistemare i conti, abbiamo iniziato tre anni fa un progetto con i giovani. Quindi direi che il lavoro che sta svolgendo Allegri è un grandissimo lavoro e di prospettiva".

Tormentone Allegri: si può fare chiarezza sul suo futuro? C'è possibilità di rinnovo?

"Noi vogliamo tenerlo e lui vuole restare. A tempo debito parleremo del contratto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!