Alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ribadisce il suo punto di vista sulla corsa allo Scudetto: "Al momento credo che il Milan sia favorito sulla carta per aver vinto l'ultimo campionato. L'Inter si è rinforzata ed è tra le pretendenti. Poi la stagione è lunga, subentrano Champions e Mondiali. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi, a migliorare rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. Noi non possiamo essere favoriti per i risultati fatti: dobbiamo lavorare, stare in silenzio e non avere la presunzione di pensare di vincere facile perché siamo la Juventus. Dobbiamo stare con le prime per poter lottare a gennaio per lo Scudetto".