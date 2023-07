Il tanto atteso rinnovo di Simone Inzaghi dovrebbe arrivare al rientro dalla tournée in Giappone. E' la notizia che rilancia oggi Sportmediaset: il contratto del tecnico piacentino come noto è in scadenza a giugno 2024, ma per mettere a tacere ogni speculazione e premiare anche il tecnico per il lavoro fatto finora, gli si dovrebbe proporre un prolungamento di altri due anni già al ritorno dal Giappone: ne avevamo parlato già ieri illustrando i possibili scenari (leggi qui la nostra esclusiva).

Anche per permettergli di iniziare la stagione in maniera più serena e sapendo di avere la fiducia societaria alle spalle.