Dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi è arrivato anche ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della gara di domani sera contro il Barcellona: "Come una finale? Sì, lo sappiamo che è una partita decisiva ai fini del girone. Chiaramente abbiamo fatto un'ottima partita martedì ma dobbiamo dar seguito. Abbiamo un avversario forte in un ambiente caldo, dovremo essere lucidi, aggressivi e determinati".

Ti hanno dato fastidio le voci sull'arbitraggio dell'andata?

"Non mi piace commentare. Ho ascoltato, letto, visto che la UEFA ha analizzato e designato domani arbitro e VAR, quindi la loro direzione è stata giudicata assolutamente positiva".

Pensi ad una gara come all'andata, aspettando e provando a colpire in ripartenza?

"Prevedere le partite a tavolino non è semplicissimo, ma sappiamo che loro fanno questo possesso palla da centinaia di anni. In quei momenti dovremo essere corti e aggressivi, soffrendo tutti insieme. E poi sappiamo che quando arriverà la palla dalle nostre parti dovremo essere bravi a gestirla nel migliore dei modi".