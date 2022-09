"La gara contro il Bayern deve essere una grande opportunità". Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ribadisce il concetto già espresso in conferenza stampa anche in esclusiva ai microfoni di Sky Sport parlando dell'esordio in Champions dei suoi, reduci dal brutto ko nel derby. "Sappiamo il valore dell'avversario, che è una della 3-4 favorite per vincere la Coppa, ma siamo l'Inter e davanti al nostro pubblico dovremo fare una grande gara a livello di determinazione a aggressività. Tutte componenti per far sì che la partita rimanga sempre in equilibrio", ha aggiunto l'ex Lazio.

Cosa hai detto ai giocatori dopo il derby?

"C'è grandissima delusione, sappiamo cosa rappresenta il derby. E' un risultato che non ci aspettavamo, l'abbiamo vista e rivista... Chiaramente potevamo fare meglio, alla fine abbiamo creato tanto ma purtroppo abbiamo avuto 25' di defaillance che ci sono costati la partita".