"È una bellissima sensazione che avevo detto più volte: ci giocavamo tanto nel finale di stagione. Abbiamo ragionato giorno dopo giorno, ora stiamo assaporando quello che abbiamo fatto, ma non vogliamo fermarci. Vogliamo giocarci la finale nel migliore dei modi". Lo dice Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter intervistato da Sky Sport alla vigilia di City-Inter.

Ti dà fastidio che il City sia favorito?

"È normale, è la squadra più forte al mondo. Ma siamo 11 noi e 11 loro. Abbiamo fatto un percorso fantastico, ci giocheremo le nostre carte con tanta voglia".

Nella scorsa conferenza hai parlato di non avere paura. Come lo spiegherai ai giocatori?

"Ho la fortuna di allenarne tanti che hanno fatto tante finali. Ci vorrà tanto cuore e tanta testa, bisognerà essere lucidi perché ci saranno dei momenti di difficoltà. Dovremo avere tanto cuore per essere bravissimi".