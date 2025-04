Prima di presentarsi in conferenza stampa, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, presenta il match di domani sera contro il Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport:

Partiamo dall'emozione e dalla soddisfazione di affrontare questa partita, con che stato d'animo scendete in campo?

"Sappiamo tutti l'importanza della partita. Non dovremo considerare il risultato ma la prestazione ottima dell'andata, da ripetere davanti ai nostri tifosi. Servirà una grande partita".

Il Bayern non cambierà atteggiamento, l'Inter invece sarà diversa?

"Sarà una partita come quella di Monaco, con momenti dove ci sarà da soffrire e altri dove avremo la palla contro un grandissimo avversario che ti metterà in difficoltà".

Secondo loro vi siete esaltati troppo dopo l'andata, è una cosa che vi carica?

"Ho già risposto sabato dopo il Cagliari: abbiamo esultato normalmente coi nostri tifosi che erano tantissimi. Sapendo che ci sarà il secondo tempo nel nostro stadio".

