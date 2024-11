Nel pre partita di Inter-Arsenal, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. "Questa è una partita importante, sono sereno. Sarà difficile, cercheremo di giocarla nel migliore dei modi".



In campo chi è più in forma?

"Abbiamo avuto 6 partite dispendiose, ragioniamo partita in partita. Prima del Venezia avevamo speso il giusto, quella di domenica è stata una prestazione dispendiosa. Tutti erano disponibili, ma io devo fare delle scelte. Abbiamo avuto anche problemi nell'ultimo periodo che hanno rallentato le rotazioni. Dobbiamo rimanere lucidi, sarà una partita di scelte. L'Arsenal è una delle più forti d'Europa, alterna fase di possesso e di non possesso".



West Ham e Tottenham ti hanno cercato quando eri alla Lazio, United e Chelsea ultimamente. Perché non sei andato in Premier? E' una vittoria oggi per te essere sulla panchina dell'Inter?

"Sicuramente sì. Ci sono state opportunità in passato, ma sto benissimo qui. Ho una grande società alle spalle, dei tifosi che sono sempre con noi, abbiamo vinto tanto. Non ci vogliamo fermare".