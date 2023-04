Intervistato da Inter TV, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi analizza così il ko arrivato stasera a San Siro contro il Monza: "Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona gara con l'unico neo di non aver fatto gol. Poi nella ripresa è mancata qualcosa, c'era anche un po' di nervosismo per la vittoria che non sta arrivando. Il Monza stasera è stato abbastanza basso, ma abbiamo creato situazioni che dovevamo sfruttare meglio. Il risultato ne è la testimonianza.

Il pallone non vuole entrare.

"È la fotocopia di Salerno e della gara contro la Fiorentina, in questo momento l'episodio non ti viene a favore. Dobbiamo fare ancora di più perché in questo momento quello che stiamo facendo in campionato non basta".