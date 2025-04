Messo da parte con enorme soddisfazione il capitolo Champions League, grazie alla conquista della semifinale, l'Inter scende in campo a Bologna per proseguire la sua corsa in campionato, con l'obiettivo di tornare in vetta alla classifica, dando una risposta al Napoli che ieri ha fatto il suo dovere a Monza. Di questo e di altro ha parlato Simone Inzaghi, intervistato da DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio del match del Dall'Ara: "Conosciamo l'avversario che andremo ad affrontare, stanno facendo benissimo e sono allenati da un ottimo tecnico - le sue parole -. Qui in casa hanno perso una sola partita, ed erano rimasti in dieci. Sappiamo che dovremo fare una grande partita, con determinazione e organizzazione. Abbiamo bisogno di fare punti sapendo che di fronte abbiamo un avversario di tutto rispetto".

Marotta ha detto che oggi è la gara più importante dell'anno per l'Inter.

"Sono tutte importanti, il presidente l'ha detto giustamente. Io sono d'accordo, ma allo stesso tempo devo pensare tantissimo a tutto quello che abbiamo. Il nostro focus è sul Bologna, dovremo essere aggressivi e determinati perché affrontiamo una squadra che è in un ottimo momento, con ottimi principi di gioco".

Cinquantesima partita stagionale.

"Adesso siamo nella fase finale, sappiamo il percorso che abbiamo dovuto fare ma c'è tanto entusiasmo. Lasciamo da parte la fatica, cercando di fare una grande gara tenendo i ritmi del Bologna. In questi due giorni e mezzo abbiamo cercato di prepararci al meglio per una gara che sarà intensa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!