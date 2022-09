Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, arriva anche ai microfoni di DAZN per il consueto commento dell'esito dell'incontro con l'Udinese, una sconfitta, la terza in questo campionato, molto brutta che ricaccia i nerazzurri nel tunnel dei dubbi e delle tensioni:

Oggi è stata una partita difficile sin dall'inizio, qual è stata la difficoltà maggiore?

"Che l'Udinese ha avuto più cattiveria e determinazione e ha meritato di vincere. Sconfitta che fa male, io da allenatore sono il primo responsabile. Non va bene, abbiamo perso tre partite su sette e dobbiamo prenderci le responsabilità, io per primo. Dobbiamo analizzare la sconfitta e capire cosa fare per andare avanti, io per primo".

I cambi al trentesimo per l'ammonizione?

"Sì, loro arrivavano più cattivi ed eravamo già in difficoltà. Magari arrivava un'entrata sbagliata e rimanevi con l'uomo in meno... Hanno pagato Bastoni e Mkhitaryan".

Sulla reazione di Bastoni.

"Assolutamente comprensibile, ma in quel momento dovevo sistemare la squadra senza cambiare modulo. Ho messo due elementi molto competitivi che hanno fatto una buona gara".