Non è chiaro se possa essere il preludio a una cessione oppure il rafforzamento del rapporto professionale tra le parti ("Avremo un portiere per un po'"), ma poco fa il Villarreal ha annunciato il rinnovo del contratto del portiere danese Filip Jorgensen fino al 2029. L'estremo difensore era stato accostato all'Inter nelle ultime ore, in virtù della visita del suo agente, Albert Botines, nella sede nerazzurra ieri sera.

Tenemos porterazo para rato. pic.twitter.com/xLPLjKEYNi — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 13, 2024