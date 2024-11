La manita di Verona lascia in eredità numeri importanti per l'Inter. I nerazzurri hanno segnato almeno cinque gol nel primo tempo di una trasferta di Serie A soltanto per la seconda volta nella loro storia del campionato, dopo il 5-1 contro la Sampdoria del lontano 1 marzo 1964.

L'Inter ha inoltre realizzato quattro gol nei primi 31’ di gioco in un match di Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2017: in quell'occasione l'avversario era l'Atalanta e le reti arrivano dal 17' al 31'. Era dallo scorso maggio contro il Frosinone (5-0, anche in quel caso in trasferta) che l’Inter non vinceva una sfida di Serie A con almeno cinque gol di scarto.

