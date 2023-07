Sarà Lazar Samardzic a completare il reparto di centrocampo che Simone Inzaghi avrà a disposizione per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'affare è quasi fatto e nessuna delle parti in causa crede che possa saltare. Tuttavia, vanno sistemati due dettagli su tutti: la valutazione del cartellino di Giovanni Fabbian, scelto come contropartita da girare all’Udinese, e il diritto di recompra che l’Inter vuole mantenere sull'ex Reggina. Due dettagli per i quali si renderà necessario un nuovo incontro tra Gino Pozzo e i dirigenti nerazzurri, che forse - anticipa la rosea - si vedranno all’inizio di questa settimana, magari al rientro dal Giappone del direttore sportivo Piero Ausilio.

Il resto della trattativa è praticamente definito: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto da far scattare nel 2024, mentre il giocatore firmerà un contratto di 5 anni, per un accordo da circa 2 milioni di euro bonus compresi. Una cifra che, in virtù del Decreto Crescita, sul monte ingaggi peserà circa 2,5 milioni, meno di quel che invece avveniva con Gagliardini, il giocatore di cui il serbo numericamente prende il posto in rosa.

