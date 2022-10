Una buona Inter quella vista al Meazza nel primo tempo contro la Salernitana. Reduci dalla prestazione da applausi a Barcellona, i nerazzurri hanno proseguito sulla stessa lunghezza d'onda mostrando grande personalità e consapevolezza anche nei primi 45 minuti contro i campani, conclusi in vantaggio 1-0 grazie al destro da fuori area di Lautaro Martinez al 14'. Prima frazione a trazione anteriore, con pochi spazi concessi agli avversari (un solo tentativo di Krzysztof Piatek respinto da André Onana) e diverse opportunità create dalle parti di Luigi Sepe, bravo a salvare su Milan Skriniar e Martinez evitando così il raddoppio. Nel complesso, dunque, Inter con merito in vantaggio ma con il solito demerito di non aver sfruttato meglio le occasioni per raddoppiare.