Domani sera, nella cornice di San Siro, l'Inter si giocherà il primo posto nel Gruppo D di Champions League contro la Real Sociedad. Sarà una notte bollente, con tanti tifosi nerazzurri presenti: gli ultimi biglietti per assistere al match sono ancora disponibili. I tagliandi sono in vendita online su inter.it, nei punti vendita e lo saranno anche agli sportelli delle biglietterie stadio, prima del fischio d'inizio.

Il club nerazzurri sottolinea anche che sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18.30. Per tutte le info CLICCA QUI.

