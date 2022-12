San Siro si prepara a riaprire col botto: il sold-out per la partita del 4 gennaio contro il Napoli è ormai scritto. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il superamento di quota 75mila spettatori pare essere un obiettivo alla portata, con gli ultimi tagliandi che dovrebbero essere venduti in queste ultime ore. Sarà forte anche la presenza di tifosi partenopei, visto che il settore ospiti è esaurito da diverso tempo.

