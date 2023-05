L'Inter renderà noti i risultati finanziari di Inter Media and Communication Spa, amministratore unico e operatore delle attività media, broadcast e sponsorizzazioni dell'Inter, relativi al periodo 1 Luglio 2022-31 Marzo 2023, in una conference call che è stata fissata per il prossimo 29 maggio alle ore 16.

