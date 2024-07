La prima amichevole della stagione 2024/25 dell’Inter è stata l’occasione per le aziende partner nerazzurre di ritrovarsi nella giornata di ieri per valorizzare le collaborazioni e favorire le relazioni B2B. È stato un momento molto importante, in cui è stato anche dato il benvenuto ai nuovi partner del Club, tra cui Betsson Sport, nuovo Official Main Partner nerazzurro.

Il match contro il Lugano, andato in scena al BPER Training Centre di Appiano Gentile, è coinciso quindi con il primo degli eventi con i Partner del Club. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di assistere al match della squadra di Simone Inzaghi, disputato dai nerazzurri indossando il nuovo training kit sul quale compaiono Qatar Airways, Official Main Training Kit Partner, BPER, Training Kit Sleeve Partner, e KONAMI, Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner.

I Partner nerazzurri hanno potuto proseguire il "New Season Kick-Off" in una location esclusiva: sono stati il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il Chief Revenue Officer Luca Danovaro a dare il benvenuto e ringraziare per l’appoggio costante e fondamentale. La trionfale stagione passata ha visto tanti momenti di condivisione e anche in quella appena iniziata l’importante sostegno dei partner sarà fondamentale per il raggiungimento di nuovi traguardi.

