Inter-Bayern Monaco, gara valida per la prima giornata del girone C di Champions League, è stata affidata all'arbitro Clément Turpin. Il fischietto francese, già direttore di gara della finale della passata stagione tra Liverpool e Real Madrid, sarà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore; Ruddy Buquet vestirà i panni del quarto ufficiale. In sala Var la coppia Jérôme Brisard-Willy Delajod.