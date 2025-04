Giornata di allenamento pomeridiano e ritiro alla Pinetina per l'Inter alla vigilia del derby di Milano, il quinto stagionale, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Giornata intensa che si concluderà sempre al BPER Training Centre di Appiano, dove la squadra di Inzaghi trascorrerà la notte prima della stracittadina che vale il pass per il 14 maggio a Roma.

In vista della partita di domani contro i cugini del Milan, ad un anno e un giorno dall'ultimo dei derby più belli della storia dell'Inter, oltre che l'ultimo degli incontri festeggiati davvero (risale al 22 aprile dello scorso anno - stracittadina passata alla storia per la vittoria del ventesimo Scudetto - l'ultimo successo dei nerazzurri contro i rossoneri), la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi per preparare una delle temibili date in rosso sull'intasatissimo calendario. Durante la seduta di oggi hanno lavorato con la prima squadra i Primavera Matteo Cocchi, Thomas Berenbruch, Matteo Spinaccé e Leonardo Bovo, mentre gli assenti all'allenamento di gruppo erano i soliti tre: Marcus Thuram, new entry, e i due lungodegenti Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. L'attaccante francese e i due centrocampisti - che Simone Inzaghi ha dichiarato di sperare di riavere per la Roma - hanno lavorato anche oggi a parte.