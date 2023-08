Dopo qualche rallentamento, l'iter che sta seguendo Manuel Neuer per smaltire definitivamente l'infortunio alla gamba sta procedendo per il meglio. L'esperto portiere tedesco del Bayern Monaco, secondo quanto riferito da Bendzeitung-Muenchen, non sente quasi più dolore all'arto inferiore destro, tanto che può eseguire quasi tutti i movimenti fondamentali per il suo ruolo.

Pertanto, chiosano i colleghi teutonici, l'ex Schalke 04 nutre grandi speranze di tornare tra i pali della porta bavarese già ad agosto o, al più, all'inizio di settembre. Notizia che interessa da vicino anche l'Inter, che attende da giorni il via libera per Yann Sommer, il portiere che dallo scorso inverno sta sostituendo Neuer.