Si aggiunge un'altra pretendente alla fila di società che stanno pensando di acquistare Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito al Brest: si tratta del Lille, che sta studiando con attenzione il dossier dell'ex canterano nerazzurro, già consultato nelle scorse settimane da Friburgo, Marsiglia, Lione e, soprattutto, Cremonese. Tra tutte queste potenziali destinazioni, spiegano i colleghi di ButFootballClub, quelle che portano alla Ligue 1 sono le più probabili, ragion per cui non è da sottovalutare la candidatura del LOSC che, allo stesso tempo, per rimpiazzare Amadou Onana (Everton) monitora anche Mady Camara dell'Olympiacos.